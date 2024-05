An der Kreuzung Saarland-/Rottstraße (Süd) sind am Mittwoch gegen 12 Uhr eine Straßenbahn und ein Pkw zusammengestoßen. Der 29-jährige Autofahrer hatte laut Polizei zuvor ein Ampelrotlicht missachtet. Er streifte in der Folge die Fahrzeugfront der Tram. Sachschaden: rund 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.