Einen Blutspendetermin gibt es am Donnerstag, 18. Juni, in Schifferstadt. Blut kann in der Zeit von 16 Uhr bis 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in der Kirchenstraße gespendet werden. Durchgeführt wird dieser Termin vom Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuzes. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Blutspenden darf, wer mindestens 18 Jahre alt ist und sich gesund fühlt. Eine obere Altersgrenze gibt es nicht mehr. Der Personalausweis oder ein vergleichbares Ausweisdokument ist mitzubringen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0800 1194911 und auf der Internetseite des Blutspendediensts West unter blutspendedienst-west-de.