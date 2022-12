Ein 15-jähriger Mofa-Fahrer hat am Dienstag gegen 19 Uhr eine rote Ampel an der Kreuzung Sternstraße/Mannheimer Straße (Friesenheim) missachtet und ist laut Polizei mit einem bevorrechtigten Auto kollidiert. Den Beamten zufolge hat sich der Jugendliche hierbei verletzt und wurde anschließend in einem Krankenhaus medizinisch versorgt. Die Kreuzung musste während der Unfallaufnahme zirka 30 Minuten gesperrt werden. Teilweise sei es zu Beeinträchtigungen des öffentlichen Nahverkehrs gekommen.