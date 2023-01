Ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich nach Polizeiangaben im Stadtteil Süd ereignet hat. Eine 23-jährige Audi-Fahrerin war gegen 11.30 Uhr in der Mundenheimer Straße in Fahrtrichtung Kaiserwörthdamm unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines VW die Böcklinstraße in Fahrtrichtung Mundenheimer Straße, um diese zu kreuzen. Zeugenaussagen zufolge fuhr die 23-Jährige bei roter Ampel in die Kreuzung ein, weshalb es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision beider Fahrzeuge kam. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden.