Eine Gruppe von jungen Leuten ist am frühen Sonntagmorgen in der Gartenstadt auf ein haltendes Auto gesprungen und hat den Wagen beschädigt. Nach Polizeiangaben musste ein 18-Jähriger gegen 4.25 Uhr mit seinem Auto in der Maudacher Straße an einer roten Ampel anhalten, als plötzlich mehrere junge Männer und Frauen auf das Auto zustürmten und darauf herumsprangen. Ein Täter ließ sich auf die Windschutzscheibe fallen und beschädigte diese. Die gesuchten Personen sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt sein. Einer der Täter hat schwarze kurze Haare und trug einen Vollbart, er war bekleidet mit einem grauen T-Shirt und Bluejeans. Ein weiterer Täter hat kurze Haare, trug ein rotes T-Shirt, eine rote Adidas-Jogginghose und war an den Armen und am Hals tätowiert. Wer Hinweise zu der Personengruppe geben kann, soll sich unter Telefon 0621/963-2122 bei der Polizei melden.