Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 19.20 Uhr an der Kreuzung Rheinallee/Yorckstraße (Süd) ist ein 17-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Er wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Unfallverursacher soll laut Polizei ein 70-jähriger Autofahrer sein. Der Mann habe eine rote Ampel an der Kreuzung übersehen und dadurch dem Rollerfahrer die Vorfahrt genommen. Für die Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden.