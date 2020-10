Wegen eines Unfalls an der Kreuzung Heinigstraße/Kaiser-Wilhelm-Straße (Innenstadt) ist es am frühen Freitagmorgen vor Ort zu Behinderungen des Auto- und des Straßenbahnverkehrs gekommen. Laut Polizei war eine 60-jährige Autofahrerin um 5.30 Uhr von der Saarlandstraße kommend in der Heinigstraße unterwegs. Sie wollte nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße abbiegen. Dabei missachtete die Frau die rote Ampel. Sie stieß mit einem Transporter zusammen, der laut Polizei mit acht Personen besetzt war. Einer der Insassen wurde leicht verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von rund 7000 Euro. Die Kreuzung war während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.