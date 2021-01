Bei gezielten Kontrollen am Donnerstag sind der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 nach eigenen Angaben insgesamt drei „Rotlichtsünder“ ins Netz gegangen. Die Polizei hatte insbesondere die Ampelanlagen an den Kreuzungen in der Carl-Bosch- und Brunckstraße im Norden der Stadt im Blick. Bei drei Pkw-Fahrern im Alter von 42 bis 47 Jahren zeigte die Ampel noch keine Sekunde rot an. Die drei Männer zeigten sich einsichtig und gaben jeweils den Verstoß zu. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von jeweils 90 Euro und je ein Punkt in Flensburg. Um ein Haar hätte es noch teurer für die Autofahrer werden können: „Da dann das Risiko eines Zusammenstoßes mit querendem Verkehr noch höher ist, sieht der Bußgeldkatalog bei einer länger als einer Sekunde andauernden Rotphase ein Bußgeld von 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot vor“, ergänzt Polizeihauptkommissar Helmut Pfaff, der bei der Polizeiinspektion 2 zuständig ist für den Verkehrsbereich. Zudem ist Pfaff Mitglied der städtischen Unfallkommission. „Wichtig ist, dass alle Verkehrsteilnehmer, also auch Radfahrer, Fußgänger und Nutzer von E-Scootern, spätestens bei Rot anhalten müssen. Am besten wäre es schon bei Geld zu bremsen und nicht noch Gas zu geben, um vielleicht ein paar Sekunden zu sparen.“