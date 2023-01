Der Rotary-Club Ludwigshafen hat im Vorjahr mit Partnern und Freunden mehrere Projekte im Gesamtvolumen von über 130.000 Euro auf den Weg gebracht, die in Ludwigshafen Hilfe für Geflüchtete und in der Ukraine Winterhilfe leisten.

Mit großer Kraftanstrengung und hohem logistischen und finanziellen Aufwand werden dem Club zufolge aktuell Notstromaggregate, Solaranlagen, Kabeltrommeln, Schlafsäcke, Akkulampen, Gaskocher, Medikamente und Material zur Wartung gekauft und in die Ukraine transportiert. Die Hilfsprogramme seien in Kooperation mit dem Heinrich-Pesch-Haus angeschoben worden, etwa für ukrainische Mütter mit Kindern.

Mit dem Rathaus in Kontakt

Die Winterhilfe gelte der neuen Partnerstadt von Ludwigshafen südwestlich von Kiew, Swjahel (früher: Novograd-Volynskij). Der Rotary-Club stehe in Kontakt mit dem dortigen Rathaus, das dafür sorge, dass alle gelieferten Geräte und Medikamente die Bedürftigen erreichten.

Zahlreiche Rotary Clubs und Vereine unterstützten diese Aktion, wie der Rotary-Club Rheinschanze, der Rotary-Club Limburgerhof, der Rotary-Club Mannheim-Kurpfalz, der Rotary-Club Kusel und andere. Besonders erwähnenswert sei die Kooperation mit den Vereinen „Internationaler Bauorden“ aus Ludwigshafen und dem Verein „Kinderhilfe für die Ukraine“, die eine wichtige Brücke in die Partnerstadt aufgebaut hätten.

Auch der Verein „Technik ohne Grenzen“ helfe, in dem er in allen technischen Fragen berate. Hilfe leiste auch der Distrikt 1860 von Rotary, in dem 89 Clubs im Südwesten Deutschlands organisiert sind.