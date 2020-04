Der Rotary-Club Ludwigshafen unterstützt auf Anregung von Altdekan Friedhelm Borggrefe die Ökumenische Sozialstation mit einer Spende von 4000 Euro. Der Club will damit den Einsatz der Kollegen der Ambulanten Pflege würdigen, die unter erschwerten Bedingungen gegen das Coronavirus kämpften und täglich über 700 Patienten versorgten. „Die Mitarbeiter in der Krankenpflege brauchen dringend Ermutigung, Anerkennung und Stärkung ihrer Motivationskraft. Die Pflege braucht Freunde“, betont Borggrefe. Das Geld sei ein Zeichen der Dankbarkeit. Die Hälfte des Betrags ist für Blumengrüße vorgesehen. Stefan Deibel, Vizepräsident des Rotary-Clubs, und Borggrefe überreichen am Donnerstag symbolisch Blumensträuße an einige Krankenschwestern und Pfleger im Pflegepersonal im Garten der Sozialstation in der Rohrlachstraße 72 im Hemshof. Alle übrigen erhalten Gutscheine verbunden mit einem Anerkennungsschreiben.