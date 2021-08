Um seinen betroffenen Winzerkollegen nach der Hochwasser-Katastrophe zu helfen, hat Peter Stolleis, Winzer aus Mußbach und Mitglied im Rotary-Club Ludwigshafen, acht Mitarbeiter seines Weinbaubetriebs organisiert und Laubscheren, Lunchpakete und eine mobile Toilette in seinen Bus gepackt. Sein Ziel: die Ahr. Die Eindrücke vor Ort waren laut Stolleis erschütternd: Eine graue Staub-Schlammschicht habe über den überschwemmten Gebieten gelegen, die Weinberge in der Ebene an der Ahr seien verwüstet. Durch die Arbeit der Helfer in den Weinhängen hätten die Winzer vor Ort Zeit gewinnen können, um ihre beschädigten Betriebe zu reinigen. Auch der Rotary Club Deutschland hatte seine Mitglieder zu einer Spende aufgerufen. Der Rotary-Club Ludwigshafen spendete auf Initiative seines Präsidenten Thorsten Lorenz 11.000 Euro, die direkt und unbürokratisch den Betroffenen zugutekommen seien. Bei dieser Spendenaktion habe sich die besondere Freundschaft zu dem französischen Rotary-Partner-Club Mulhouse gezeigt, der aus Solidarität 2000 Euro beigesteuert habe.