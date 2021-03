Mitglieder des Rotaract-Clubs Ludwigshafen-Frankenthal bieten mit sieben weiteren Clubs gemeinsam eine Charity-Aktion zu Ostern an. Nach Club-Angaben fließt der Erlös in diesem Jahr dem Streetwork- und Kontaktcafé von „Pro Kids“ in Duisburg zu. Weil aufgrund der Corona-Lage soziale Kontakte spärlich ausfallen können an den Ostertagen, wollen die Rotaract-Mitglieder dennoch für Osterüberraschungen sorgen. Bis zum 28. März können im Netz unter www.osternester.de befüllte Osternester zum Preis von 15 Euro bestellt werden. Die Osternester werden am Karsamstag frisch von den Rotaractern gepackt und den Angaben zufolge coronakonform zu den Empfängern ausgefahren. Auf www.osternester.de sind auch Informationen zu den Liefergebieten zu finden.