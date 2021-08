Ob der weltbekannte Künstler Christo jemals gedacht hätte, dass sein künstlerisches Mittel der Umhüllung zugunsten weiblicher Körper- und Lebenserfahrung eingesetzt würde, gar als Ausdrucksmittel weiblicher Monatsblutungen im öffentlichen Raum? Im Rahmen des Mannheimer Festivals „BodyLeaks“ findet genau das gerade statt.

Die Künstlerin Melissa Holstein hat vier ausladende Platanen auf dem Alten Messplatz mit einem roten, reißfesten und wettertauglichen Stoff umhüllt. Ihre Installation möchte die in Mannheim lebende Künstlerin als „Statement für Menstruierende“ sowie als Einladung verstanden wissen, innezuhalten und Fragen aufzuwerfen hinsichtlich der Bewertung einer weiblichen Monatsblutung. „Können unsere Mitmenschen darin Schönheit bemerken oder fühlen sie sich irritiert, gar provoziert?“ Für Hollstein wird durch ihre Umhüllung der Bäume „die dünne Linie zwischen Scham und Kultur“ sowie die weibliche Verletzbarkeit sichtbar und greifbar.

Ein Ausgangs- und Bezugspunkt ihres Kunstprojektes bildete für sie die in Japan gepflegte Tradition des Hanami, die auch ihre Umhüllungsaktion betitelt. Dabei kommen die Menschen jährlich während der kurzen Blütezeit der Kirschbäume zusammen und feiern deren Schönheit, aber auch die Vergänglichkeit und den früh eintretenden Tod. Hollstein sieht in dem Aufblühen und Loslassen der Blüten eine Parallele zum weiblichen Menstruationszyklus, der in der monatlichen Blutung seinen Höhepunkt hat. Auch gleicht die Baumkrone hinsichtlich ihren vielen Verästelungen dem Mutterkuchen, der über viele Monate ein heranwachsendes Kind im Mutterleib ernährte.

Für „BodyLeaks“-Gründerin und Kuratorin Kate Weyerer war schnell klar, als sie von den Plänen Holsteins erfahren hatte, dass sie deren temporäres Kunstprojekt im öffentlichen Raum in ihr Programm aufnehmen möchte. „Es regt wirklich zum Nachdenken darüber an, wie wir in der Gesellschaft mit der Tatsache der weiblichen Monatsblutung umgehen.“ Themen wie diese sichtbar zu machen und zu enttabuisieren, zählt zu den Anliegen ihres noch bis 8. Mai dauernden Festivals „BodyLeaks“.