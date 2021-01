Bei Umbau und Sanierung der Oggersheimer Rosenwörthstraße soll noch in dieser Woche der zweite Bauabschnitt starten. Das hat Ortsvorsteherin Sylvia Weiler (SPD) mitgeteilt. Voraussetzung dafür sind günstige Witterungsverhältnisse. Der erste Abschnitt zwischen der Einmündung Grenzweg und Altrheinstraße wurde Mitte Dezember fertiggestellt, in den nächsten Tagen soll es zwischen Altrheinstraße und Am Brückelgraben weitergehen. Bei den Arbeiten wird nicht nur die Straße erneuert, sondern es werden unter anderem auch Kreuzungsbereiche verändert und damit entschärft.