Martha Argerich, Sergei Babayan und Olga Zado entzückten mit Pianomania im Mannheimer Rosengartens mit Werken von Pärt, Mozart, Debussy, Ravel und Rachmaninow.

Als das Licht langsam gedämmt wurde, war es, als würde die Welt angehalten werden. Die Sprachen, die im Publikum gesprochen wurden, darunter Ukrainisch, Spanisch, Englisch und Russisch, wurden leiser und verstummten. Der Blick auf die beiden Klaviere begleitete das hoffnungsvolle Warten auf drei absolute Ausnahmekünstler unserer Zeit.

Doch vorher kam Boian Videnoff, der künstlerische Leiter der Mannheimer Philharmoniker, auf die Bühne, und gab eine Programmänderung bekannt: Um eine transzendentale Atmosphäre zu schaffen, wurde Schumanns „Andante und Variationen für zwei Klaviere“ opus 46 ersetzt durch Arvo Pärts „Pari Intervallo“ und „Hymn to a great city“.

Meditativer Auftakt mit Pärt

Als Olga Zado und Sergei Babayan die ersten Töne spielten, wurde das Publikum entrückt in eine neue Sphäre. Beide Kompositionen Pärts in dem von ihm geprägten Tintinnabuli-Stil, der einem Glockenläuten nachempfunden ist, scheinen technisch nicht besonders anspruchsvoll. Doch sind sie wegen ihres meditativen Charakters ein mutiger Einstieg: In „Pari Intervallo“ bewegen sich die Stimmen im gleichen Intervallabstand im Larghetto streng parallel, ohne eigentliche Zuordnung zu einer Tonalität. Wichtiges Element ist hier der Einsatz des Fortepedals, das, wenn auf zwei Klavieren gespielt, absolut synchron ausgeführt werden soll.

Es folgte der Moment, auf den viele sehnlichst gewartet hatten. Argerich betrat mit Babayan die Bühne, um sich Mozarts „Sonate in D-Dur für zwei Klaviere KV 448“ zuzuwenden. Hier kamen die Worte Videnoffs aus der Einleitung zur Beziehung der Musikerinnen und des Musikers zueinander ins Gedächtnis: „Mit Liebe und gegenseitiger Liebe, damit macht man es besser.“ Das Publikum war dabei Zeuge der gegenseitigen Vertrautheit zwischen Argerich und Babayan. Beide waren, um es salopp zu sagen, richtig herzig miteinander.

Vertrauter Umgang ist hörbar

Auch später nach Rachmaninoffs „Suite Nr. 1 für zwei Klaviere opus 5 (Fantaisie-Tableaux)“ gab es zärtliche Gesten, ein Handkuss von Babayan, die Hand Babayans an Argerichs Wange. Das mag einem vielleicht banal vorkommen, doch sind es diese Gesten, die sich auch musikalisch in Argerichs und Babayans Interpretationen ausdrückten. Spontane ungestüme Wendungen Argerichs, für die sie bekannt ist, sind kein Problem für Babayan. Sie trafen sich auch in Höhenflügen immer wieder.

Um die Beziehungen aufrechtzuerhalten, braucht es viel Organisation, und das besonders dezent. Nicht nur das immense Notenmaterial bei Partituren für zwei Klaviere muss irgendwie bewältigt werden. Auch die Sitzgelegenheiten mussten den entsprechenden Gegebenheiten der Kompositionen angepasst werden.

Noten stets „in time“ parat

Für den Zugang zu den Noten sorgten zwei Klavierstudentinnen aus der Klasse von Alexej Gorlatch an der Musikhochschule Mannheim. Den Notentext genau dann zur Verfügung zu stellen, wenn er von einer Martha Argerich bei ihrem rasanten Spiel gebraucht wird, ist eine Herausforderung. Mindestens einmal musste ein Konzert mit Argerich in der Vergangenheit unterbrochen werden, weil die Kommunikation mit dem „Notenblätterer“ nicht richtig funktionierte.

Während Zado und Babayan vorwiegend auf Tablets spielten, hält es Argerich konventionell. Souverän meisterte hier die Assistentin auch störrische Noten bei Ravels Partitur für „La Valse für zwei Klaviere“. Lena Weller, PR-Manager der Mannheimer Philharmoniker: „Sie kannten die Solistinnen und Solisten vorher nicht, waren aber bei den Generalproben schon dabei, damit sie sich aufeinander einstellen können.“

Das Konzert beendeten Argerich und Babayan mit Glockenschlägen des Tableaux IV aus Rachmaninows Suite Nr. 1 und entließen damit das Publikum nach stehenden Ovationen zurück in die Welt da draußen.