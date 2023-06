Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Liebesgeschichte, geprobt und gefilmt zu Corona-Zeiten – geht das überhaupt? Die „Love Stories“, die der Pfalzbau-Spielclub Mahala International, jetzt ins Netz stellen wird, spielen am Berliner Platz, am Rheinufer und vor dem Theater. Die Gruppe, in der junge Flüchtlinge und Jugendliche zusammengebracht werden, hat dramatische Zeiten durchgemacht und war direkt von Covid-19 betroffen.

Schüchterne Blicke, Annäherungsversuche aus der Distanz in kurzen Interaktionen, Großaufnahmen und Tanzstücken: „Mahala Love Stories“ heißt das kleine Doku-Video