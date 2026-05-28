Empfindsamkeit begegnet zeitgenössischem Gestaltungswillen in einem ausgeklügelten Programm: mit Liedern ohne Worten, die aber doch eine Sprache und viele Stimmen bekommen.

Es mutet zunächst wie ein Sakrileg an: Die „Lieder ohne Worte“ von Felix Mendelssohn Bartholdy gehören zu jenen musikalischen Kostbarkeiten, die sich scheinbar jeder sprachlichen Festlegung entziehen. „Miniaturen von großer Innigkeit, in denen eine Melodie mehr sagt als jeder Satz“, erklärt Barbara Suppé, die im Konzertchor Sopran singt und die Pressearbeit macht. Aber was passiert, wenn man Mendelssohn sprechen lässt? Genau das wagte der Kirchenmusiker Bernd Stegmann, der das Berliner Vokalensemble und die Heidelberger Kantorei leitet und Rektor an der Hochschule für Kirchenmusik in Heidelberg war. Zuletzt ist er als Komponist und Arrangeur bekannt geworden mit einem außergewöhnlichen Projekt: Er lässt wortlose Musik sprechen und wagt es, Mendelssohns Klavierstücke mit Texten zu versehen.

Ein zufälliges Rendez-vous

Der Ausgangspunkt war überraschend schlicht. „Auf dem Klavier lagen zufällig ein Gesangbuch und Mendelssohns erstes Lied ohne Worte in E-Dur nebeneinander“, erzählt Barbara Suppé weiter. „Vor einer Sitzung, die mit einem gemeinsamen Lied beginnen sollte, probierte er, ob sich dieses Klavierstück singen ließe. Und plötzlich passte alles: Die gleichmäßig fließenden Sechzehntel im Klavier wirkten wie ein Strom der Zeit. Darüber spannt sich eine weit ausschwingende, kantable Melodie – fast so, als wolle sie ohnehin gesungen werden.“ Dazu trat der Text von Jochen Klepper: „Der du die Zeit in Händen hast“. Dieses Arrangement, das der Konzertchor nun aufführt, sei „ein poetisches Experiment von großer Feinfühligkeit“, meint Suppé. „Nicht als Übersetzung, sondern als zweite Stimme desselben Gefühls.“ Der Text führt an die Grenze des Benennbaren – und die Musik zurück ins Wortlose.

Schlichte Schönheit und poetische Bilder

Auch die Werke von Robert Schumann bewegen sich in jenem Spannungsfeld zwischen Innerlichkeit und Weltbezug, das die Romantik so unverwechselbar macht. Dazu hat der Arrangeur Bernd Stegmann Texte aus dem Evangelischen Gesangbuch ausgewählt. „Die seit Jahrhunderten gesungenen Texte sind von schlichter Schönheit, die Kindheitserinnerung und existenzielle Geborgenheit zugleich vermitteln“, so Suppé.

Das Verhältnis zwischen Musik und Sprache lotet Bernd Stegmann zudem in seinen eigenen Kompositionen aus, mit denen das Programm eine gegenwärtige Note erhält. Er knüpft dabei an die innige Klangsprache des 19. Jahrhunderts an, ohne sie zu imitieren. Er nimmt laut Suppé Motive, Stimmungen und poetische Bilder auf und führe sie behutsam weiter.

Volkslied trifft Schwermut

Bei Edvard Grieg weitet sich der romantische Horizont nach Norden. Seine Lieder tragen die Sehnsucht und das Kolorit skandinavischer Landschaften in sich – eine Mischung aus Volksliedton, poetischer Schwermut und heller, klarer Melodik. Mit Frédéric Chopin betritt schließlich ein Komponist die Bühne, der sonst nicht mit Chormusik in Verbindung gebracht wird. „Und doch ist seine Musik von einem zutiefst gesanglichen Impuls durchdrungen. Kaum ein anderer hat das Klavier so sehr zum Singen gebracht wie er – mit Kantilenen von inniger Schlichtheit, mit schwebenden Linien, die wie Atemzüge wirken“, meint Suppé.

Termin

„Romantische Lieder“ am Sonntag, 14. Juni, 17 Uhr, in der Friedenskirche Ludwigshafen, Leuschnerstraße 56.