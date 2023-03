Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dass am kommenden Montag Schluss sein würde mit Enjoy Jazz, wussten alle bereits. Der neuerliche Lockdown betrifft auch Deutschlands größtes Jazzfestival, obwohl hier wie überall in der Kultur die Hygienemaßnahmen vorbildlich sind. Daniel Erdmann immerhin durfte sich als Glückspilz fühlen, der in Braunschweig aufgewachsene Saxophonist wurde mit dem SWR-Jazzpreis ausgezeichnet und konnte sein Preisträgerkonzert in Ludwigshafen noch wie geplant spielen.

Der 47-Jährige zeigte sich hocherfreut über diese Ehrung und betonte, dass ihm das Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro in unsicheren Zeiten die Perspektive für