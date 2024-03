Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf eine kaum beachtete Gruppe macht Gün Tank mit „Die Optimistinnen“ aufmerksam: „Gastarbeiterinnen“. „Roman unserer Mütter“ hat die in Berlin lebende Autorin mit türkischen Wurzeln ihrem Erstling als Untertitel mitgegeben. In der letzten Veranstaltung der Lesereihe „europa_morgen_land“ in dieser Saison hat sie ihren Debütroman im Ludwigshafener Kulturzentrum Das Haus vorgestellt.

Nour ist 22 Jahre, als sie zu Beginn der 1970er-Jahre aus Istanbul, wo sie nach dem Abitur als Telefonistin gearbeitet hat, nach Deutschland kommt. In dem Dorf in der