Am Paradeplatz ist laut Polizei am Sonntagabend gegen 19.15 Uhr ein 60-jähriger Rollstuhlfahrer von einem 55-jährigen Mann körperlich angegriffen worden. „Aus bislang noch unbekannten Gründen schlug und trat der 55-Jährige mehrfach auf den Rollstuhlfahrer ein“, teilen die Beamten mit. Durch hinzueilende Zeugen habe der Mann von dem Rollstuhlfahrer weggezogen werden können. Der 55-Jährige habe von seinem Vorhaben jedoch nicht abgelassen und sei erneut auf den Mann losgegangen. Als er gerade im Begriff war einen Mitarbeiter der RNV anzugreifen, sei es den hinzugerufenen Polizeibeamten gelungen, den 55-Jährigen festzunehmen. Der Rollstuhlfahrer habe durch den Angriff leichte Verletzungen am Oberarm, der Wange und am Bein davongetragen. Der Täter sei inzwischen wieder freigelassen worden und muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.