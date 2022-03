Ein 85-jähriger Rollstuhlfahrer ist am Mittwoch in der Gartenstadt bei einem Unfall leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 79-Jähriger um 13.25 Uhr mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Parklücke in der Raschigstraße und übersah dabei den Rollstuhl auf dem Gehweg. Der 85-Jährige kam nach dem Zusammenstoß ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.