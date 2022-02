Einen Rollstuhl im Wert von etwa 450 Euro haben Unbekannte aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses in der Pommernstraße in der Gartenstadt gestohlen. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Diebstahl zwischen dem 1. und dem 9. Februar. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.