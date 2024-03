Beim Wechseln des Fahrstreifens in Mannheim-Waldhof hat ein 58 Jahre alter Busfahrer laut Polizei am Mittwoch gegen 11.30 Uhr eine drei Jahre ältere Rollerfahrerin übersehen und sie mit dem Heck seines Fahrzeugs gestreift. Die Frau soll daraufhin gegen den Bordstein gefahren und gestürzt sein. Laut Polizei zog sie sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik gebracht. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden.