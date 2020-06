Gleich zweimal hat die Polizei einen Rollerfahrer aus dem Verkehr gezogen, der keinen Führerschein hatte und unter Drogen stand. Einer Streife ist der Rollerfahrer zunächst am Freitag aufgefallen, weil an der Kreuzung Lorientallee/Pasadenaallee (Mitte) eine rote Ampel überfahren hatte. Die Beamten stoppten den Roller. Der Fahrer wollte flüchten, was ihm allerdings misslang, wie es weiter im Polizeibericht heißt. Wie sich herausstellte, hatte der 20-jährige Ludwigshafener keinen Führerschein für den Roller und Marihuana konsumiert. Der Roller wurde sichergestellt. Am Samstag war der junge Mann mit einem E-Scooter unterwegs, für den kein Führerschein nötig ist. In der Kurfürstenstraße (Süd) stoppte ihn eine Streife. Ein Drogenvortest verlief erneut positiv. Die Polizei weist daraufhin, dass die E-Tretroller als Kraftfahrzeuge gelten und somit die gleichen Regeln und Alkohol-Grenzwerte gelten wie für Autofahrer.