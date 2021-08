Im Hemshof sind am frühen Sonntagmorgen in der Jakob-Binder-Straße ein 31-jähriger Rollerfahrer und ein 37-jähriger Passant aneinandergeraten. Laut Polizeibericht wurden beide Kontrahenten bei der Auseinandersetzung so schwer verletzt, dass sie im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der 37-Jährige wurde durch einen Stockhieb an der Stirn verletzt. Die Polizei sucht Zeugen für die Schlägerei, Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.