Am Freitagvormittag ist laut Polizei ein 40-Jähriger kurzzeitig entgegen der Fahrtrichtung in der Bahnhofstraße (Mitte) unterwegs gewesen, um dort in ein Parkhaus zu gelangen. Beim Abbiegen übersah er den Beamten zufolge aber einen entgegenkommenden 35-jährigen Rollerfahrer. Beide Fahrzeuge mussten deshalb stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 35-Jährige habe dabei die Kontrolle über seinen Roller verloren, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den am Roller entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf zirka 200 Euro.