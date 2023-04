Fahrerflucht hat der Lenker eines Motorrollers begangen, nachdem er am Donnerstag im Stadtteil Süd einen Unfall verursacht hatte. Wie die Polizei weiter mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 11.50 Uhr in der Mundenheimer Straße. Dort war ein 56-Jähriger mit einem VW Passat in Richtung Berliner Platz unterwegs. Kurz nach der Einmündung der Halbergstraße stockte der Verkehr und ein Motorroller schlängelte sich zwischen dem Passat und einem geparkten Ford KA hindurch. Dabei streifte er beide Fahrzeuge und richtete ein Schaden von etwa 2500 Euro an. Der Rollerfahrer hielt zunächst an und sprach mit dem VW-Fahrer. Als der 56-Jährige die Polizei verständigen wollte, flüchtete der Motorrollerfahrer. Er ist zwischen 30 und 35 Jahre alt und kräftig. Er hat ein rundes Gesicht und trägt einen Vollbart. Zum Unfallzeitpunkt trug er schwarze Kleidung und einen gelben Helm. Auch der Roller war gelb und hatte deutliche Gebrauchsspuren. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.