Ein Rollerfahrer, den die Polizei wegen des Fahrens ohne gültiges Kennzeichen kontrollieren wollte, hat am Dienstag, gegen 13.30 Uhr, die Flucht ergriffen und dabei mehrere Passanten gefährdet. Wie die Beamten weiter mitteilen, flüchtete er über die Hemshofstraße und die Rohrlachstraße bis zur Goethestraße an die Kreuzung zur Rollesstraße ( Hemshof), wo er in eine Parkanlage fuhr und entkommen konnte. Zeugen des Vorfalls, insbesondere durch die Flucht gefährdete Personen, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2122 bei der Polizei zu melden.