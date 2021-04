Eine Rollerfahrer hat sich am Samstagabend in der Gartenstadt einer Polizeikontrolle durch eine waghalsige Flucht entzogen und dabei einen Fußgänger gefährdet. Eine Streife wollte den Roller gegen 19.30 Uhr in der Maudacher Straße stoppen. Doch der Roller-Fahrer gab Gas und flüchtete. Die Polizei nahm die Verfolgung auf. Der Roller-Fahrer fuhr über Fußgängerüberwege und gefährdete einen Passanten. Die Polizei brach schließlich die Verfolgung ab. Der Roller war blau und mit meinem neongelben Schriftzug versehen. Der Fahrer trug eine schwarze Hose mit roten Streifen und einen weißen Helm. Die Polizei sucht Zeugen, Hinweise unter Telefon 0621/ 963-2122.