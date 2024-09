In Ludwigshafen hat am Montag ein Unfall zwischen einem Auto und einem Roller stattgefunden. Gegen 13 Uhr fuhr eine 30-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße (Mitte) in Richtung Rheinuferstraße, als ein unbekannter Rollerfahrer vom Gehweg in den Verkehr einbog und mit ihrem Auto kollidierte. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden von 1000 Euro. Der Rollerfahrer flüchtete in Richtung Rathaus-Center, ohne sich um den Unfall zu kümmern.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen, die den Rollerfahrer beschreiben oder sein Kennzeichen ablesen konnten. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 9632122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Die Polizei betont, dass Fahrerflucht kein Kavaliersdelikt ist und mit Geld- oder Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren sowie eventuell mit Führerscheinentzug geahndet werden kann. Zudem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von der Versicherung an der Schadensregulierung beteiligt werden. Daher rät die Polizei, jeden Unfall zu melden.