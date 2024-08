Einen 17-Jährigen haben Polizisten am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr in Ludwigshafen gestoppt, weil er mit einem Roller recht zügig in der Langgartenstraße ( Friesenheim) unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, war der 17-jährige Rollerfahrer mit einer Geschwindigkeit von über 50 Kilometer pro Stunde unterwegs. In der Kontrolle zeigte der 17-jährige nur eine Prüfbescheinigung bis 25 Kilometer pro Stunde vor. Der Roller fährt laut Versicherungsschein dagegen 45 und der Fahrer besitzt keine erforderliche Fahrerlaubnis.

Die Polizeikräfte stellten den Roller sicher. Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.