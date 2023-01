Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist am frühen Mittwochmorgen ein 37-jähriger Rollerfahrer gestürzt. Der 53 Jahre alte Autofahrer übersah laut Polizei beim Ausfahren aus einem Parkhaus den Mann, der in der Rheinstraße (Oppau) unterwegs war. Der 37-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1500 Euro.