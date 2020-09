Ein 63-jähriger Rollerfahrer ist laut Polizei am Montag um 7.40 Uhr bei einem Unfall in Oppau im Bereich der Friesenheimer Straße verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Er stieß mit einem abbiegenden Auto eines 43-Jährigen zusammen.

Am Kopf verletzt

Ein 68-jähriger Radfahrer ist Polizeiangaben zufolge ebenfalls am Montag um 17.10 Uhr bei einem Unfall in Edigheim verletzt und zur Untersuchung in eine Klinik eingeliefert worden. Eine 88-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Wagen vom Ostring in Richtung Pfingstweide. Am Kreisverkehr an der Oppauer Straße überquerte der 68-Jährige die Straße und wurde vom dem Pkw erfasst. Der Mann stürzte und verletzte sich unter anderem am Kopf. Laut Polizei trug er keinen Helm.