Unbekannte haben laut Polizei zwischen Sonntagabend und Montagmorgen eine Garage in der Kranichstraße (Edigheim) aufgebrochen und einen dort abgestellten Motorroller sowie einen E-Scooter gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Im Zollhof in der Innenstadt wurde am Montag vor der Rhein-Galerie ebenfalls ein E-Scooter entwendet: zwischen 11.20 und 11.40 Uhr. Der Besitzer schloss sein Gefährt vor Ort ab und bemerkte nach 20 Minuten, dass es samt Schloss gestohlen wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder 963-2122 entgegen.