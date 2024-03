Unbekannte haben laut Polizei zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Knappenwegstraße (Mundenheim) versucht, zwei Roller zu stehlen. Weil die Fahrzeuge mit einer Lenkradsperre und einem separaten Schloss gesichert waren, misslang das Vorhaben. Die beiden Roller wurde danach von den Unbekannten umgestoßen, sodass an beiden Fahrzeugen Sachschaden (rund 500 Euro) entstand. Hinweise an die Polizei: Telefon 0621 963-2122.