Aus einer Garageneinfahrt in der Anglerstraße in Edigheim ist laut Polizei in der Nacht auf Samstag ein Roller gestohlen worden. Später wurde er stark beschädigt in einem Park in unmittelbarer Nähe entdeckt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: Telefon 0621/963-2222.