In der Mundenheimer Palmenstraße ist laut Polizei in der Nacht auf Freitag zwischen 22 und 1 Uhr der dort geparkte Roller eines 22-Jährigen von Unbekannten gestohlen und im Anschluss in einem nahegelegenen Feldweg angezündet worden. Das Gefährt stand lichterloh in Flammen. Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand Totalschaden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.