Die Polizei ermittelt wegen einer Serie von Roller-Diebstählen in der Pfingstweide. Zwei Roller wurden nach Angaben der Polizei aus dem Dubliner Weg, ein dritter Roller aus dem Brüsseler Ring gestohlen. Die Tat ereigneten sich zwischen dem 10. und 13 August. Die Polizei setzt bei der Aufklärung auf die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Oppau unter Telefon 0621/963-2222 zu melden.