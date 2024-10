Am Wochenende, 9. und 10. November, findet zum ersten Mal die Rollenspiel-Convention „Aschentage“ in Ludwigshafen statt. Es ist laut dem Veranstalter (Kulturzentrum Das Haus) ein Mammutprojekt auf 1000 Quadratmeter Fläche in mehreren Räumen des Kulturzentrums Haus in der Bahnhofstraße (Mitte).

Der größte Saal – das „KoLUsseum“ – werde dabei zu einer Game-Area, wo Spiele-Tische für jeden Bedarf aufgestellen werden. Der kleinere Dome werde zur Trading-Card-Area und für Vorträge und Präsentationen genutzt. Im Keller befinde sich ein weiterer Saal, der für Spielerunden bereitstehen soll. Das Foyer, in dem sich auch der Ausschank und die Essenausgabe befänden, werde als Verkaufs- und Ausstellungsfläche genutzt. In einem separaten Raum sei Platz für die Spiele der Spieleentwickler „six7even entertainment“ und „chimneys & curtains“.

Besucher zahlen für die Veranstaltung laut Ankündigung fünf Euro Eintritt für beide Tage. Die Veranstaltung sei von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 20 Uhr, durchgehend geöffnet.