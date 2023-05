Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kehrtwende beim Ausbau der Stadtbahnlinie 10 in der Hohenzollernstraße: Nun kommt wohl doch die abgespeckte Variante zum Zug, die von der Stadtspitze favorisiert wird. Darauf deutet eine Empfehlung des Friesenheimer Ortsbeirats hin. Allerdings knüpft er seine Zustimmung an mehrere Bedingungen.

In einem Klassenzimmer im dritten Stock der Luitpoldschule, wohin die Sitzung pandemiebedingt verlegt worden war, formulierten die Fraktionen am Dienstagabend unmissverständlich ihre Forderungen an