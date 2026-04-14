Schlager-Superstar Roland Kaiser („Santa Maria“, „Dich zu lieben“) kehrt 2027 zurück nach Mannheim.

Am Donnerstag, 29. April 2027, wird er auf seiner „Unser Moment“-Tour Station in der SAP-Arena machen, teilt der Veranstalter Semmel Concerts mit. Zuvor gibt er schon Konzerte in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart (24. April) und in der Festhalle Frankfurt (28. April).

Tour mit 16 Konzerten

Kaiser, der am 10. Mai 2027 seinen 75. Geburtstag feiern wird, und seine Band sollen eine völlig neu konzipierte Show spielen, heißt es in der Ankündigung. Geplant sind 16 Konzerte. Für das Mannheimer Konzert beginnt am Dienstag, 21. April, der Vorverkauf für Fans, die sich auf www.rolandkaiser-live.de registriert haben.