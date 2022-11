Die Rohrlachstube im Hemshof ist eine Kontakt- und Anlaufstelle sowie ein Tagestreff für Menschen, die obdachlos sind oder keinen festen Wohnsitz haben. Mit Stefan Veil steht die Einrichtung jetzt unter neuer Leitung, was mit einem Wiedereröffnungsfest gebührend gefeiert werden soll.

Nachdem die Rohrlachstube seit Sommer nur unregelmäßig geöffnet hatte, gibt es dank des neuen Leiters wieder geregelte Zeiten. „Später hätte es nicht sein dürfen“, sagt Kerstin Bartels, Pfarrerin der Jona-Kirchengemeinde, mit Blick auf die kalte Jahreszeit. Neben der Suppenküche in der benachbarten Apostelkirche bietet die Rohrlachstube für einige Stunden am Tag einen warmen und trockenen Aufenthaltsort an.

Seit Sommer hat die Kirchengemeinde eine Nachfolge für Jürgen Rothenberger gesucht, der fast 20 Jahre die Rohrlachstube leitete und zum September in Ruhestand ging. Sein Nachfolger Stefan Veil ist seit Mitte November im Dienst und kennt die Höhen und Tiefen, mit denen die Gäste der Rohrlachstube konfrontiert sind: „Ich habe ein schweres Leben gehabt, habe viele Jahre am Rand der Gesellschaft gelebt“, sagt er. Mit seiner jetzigen Frau hat er sich jedoch ein stabiles Lebensumfeld aufgebaut und traut sich durch diesen Halt die Leitung der Rohrlachstube zu. „Ich will Menschen helfen, wie mir geholfen wurde“, beschreibt er seine ganz persönliche Motivation.

Stefan Veil, der neue Leiter der Rohrlachstube. Foto: Privat/Gratis

Viele Gäste kennt Stefan Veil bereits von früher und hat einen guten Draht zu ihnen. „Sie respektieren mich, weil ich es geschafft habe, mein Leben in die Hand zu nehmen und in der Rohrlachstube ihnen jetzt helfe.“ Zuletzt arbeitete der gebürtige Ludwigshafener als Entrümpler und brachte Brauchbares in die Einrichtung.

Unterstützung und Zusammensein

Während der Öffnungszeiten können sich die Gäste in der Rohrlachstube aufhalten, duschen, Wäsche waschen, miteinander Zeit verbringen. Für wenig Geld gibt es auch Getränke und Snacks zu kaufen – allerdings keinen Alkohol. Erlaubt ist aber, mitgebrachtes Bier zu trinken. Härtere Alkoholika und sämtliche illegale Substanzen werden hingegen nicht geduldet. Seit der Wiedereröffnung ist die Rohrlauchstube zudem rauchfrei. „Aber wir haben im Hof jetzt ein Zelt“, erklärt der neue Leiter, der für seine Gäste auch Ansprechpartner ist. So hilft Veil zum Beispiel beim Ausfüllen von Formularen und bei sonstiger Bürokratie, vermittelt bei größeren Problemen aber auch die Kontakte zu Fachstellen und begleitet – wenn nötig – die Hilfesuchenden auch dorthin.

Zielgruppe der Rohrlachstube sind in erster Linie Menschen ohne Obdach sowie aus den Noteinweisungsgebieten wie der Bayreuther Straße. Rund 20 Personen besuchen die Einrichtung laut Pfarrerin Bartels pro Tag – meist Männer. Viele von ihnen würden sich gut kennen, es bestehe ein fester Kern von Besuchern. Manchmal schauten aber auch Durchreisende hinein.

Ein sicherer Ort

„Die Rohrlachstube ist für die Menschen wichtig, weil es für uns alle wichtig ist, einen sicheren Ort zu haben, wo wir uns aufhalten können, wo wir einen Ansprechpartner haben, aber keine Ansprüche an uns gestellt werden“, sagt Bartels. „Außerdem ist das Hygieneangebot mit Duschen und Wäschewaschen eines der wenigen für Menschen, die das in den eigenen vier Wänden nicht tun können.“

Die Rohrlachstube ist eine Einrichtung der Protestantischen Jona-Kirchengemeinde Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen unterstützt die Einrichtung finanziell.

Termin

Am Donnerstag, 1. Dezember, lädt die Rohrlachstube ab 13 Uhr zu einem Wiedereröffnungsfest ein. Probeweise öffnet die Einrichtung (Rohrlachstraße 69) derzeit auch samstags, ist dafür aber montags geschlossen. Öffnungszeiten: dienstags, 9 bis 12 Uhr, mittwochs bis freitags, jeweils 13 bis 20 Uhr, samstags, 9 bis 12 Uhr. Weitere Informationen im Netz unter https://jona-lu.de/hilft/rohrlachstube