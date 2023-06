In der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord) hat sich laut den Technischen Werken (TWL) am Donnerstag ein Rohrbruch einer Fernwärmeleitung ereignet. Rund 80 Gebäude sind derzeit von einer Unterbrechung der Fernwärmeversorgung betroffen. Die Mitarbeiter der TWL Netze GmbH seien vor Ort, um den Schaden schnellstmöglich zu beheben, so der Energieversorger. In der näheren Umgebung komme es zu einer Unterbrechung der Fernwärmeversorgung.