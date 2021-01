„Rockt zu Hause“, die Reihe mit Streaming-Konzerten des Mannheimer Capitols, wird am morgigen Samstag, 9. Januar, um 19 Uhr fortgesetzt. Zu Gast sind der Singer/Songwriter ZiO WiNTZ und der Organist Markus Lauer.

ZiO WiNTZ, eigentlich Vincenzo Rindone, ist nicht nur Singer/Songwriter, sondern auch Producer, Vollblutmusiker, ein Frontmagnet und morgen einer der beiden Gäste des 29. „Rockt zu Hause“-Konzerts. Er schafft es mit Charisma und einer unverkennbaren Stimme, die Leute in seinen Bann zu ziehen, kündigt das Capitol an. Seine Leidenschaft ist in jedem Song spürbar. Im vergangenen Jahrzehnt spielte er mit eigenen Songs deutschlandweit und veröffentlichte 2017 im Capitol seine neue Platte „Wunderland“ vor vollem Haus. 2020 ist seine neue EP mit neuem musikalischen Anstrich erschienen, sein drittes Album. Seit 2018 spielt er vermehrt in der Cover-Szene und setzt sich auch hier mit seinem Charme ab.

Exzessiver Spielstil

Markus Lauer, mit Leopardenfell an der Original-Hammond B3, ist seit Ende der 80er Jahre in der Szene kein Unbekannter. Er war der Bandleader der legendären Mannheimer Muddy Boots Blues Band und ist seit 2009 der Kopf von Funky B & The Kings Of Shuffle. Sein exzessiver Spielstil wirkt wie ein Mix aus Jerry Lee Lewis und Jon Lord und sorgt immer wieder für musikalische Höhepunkte. Als gefragter Sideman arbeitete er unter anderen mit Tommie Harris, Phil Guy, Big Joe Turner und wirkte in der Pierre M. Krause-Show mit. Derzeit ist er mit Blues-Chanteuse Veronique Gayot, der Timo-Gross-Band oder als Preisträger des Deutschen Rock & Pop-Preises mit „Slowhand – The Eric Clapton Tribute“ unterwegs.

