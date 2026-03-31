Ein Team, neun Schüler, viele Ideen: Die Robotik-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums baut, programmiert und forscht. Ihre Werkstatt ist für sie zum Wohnzimmer geworden.

Reglos steht der kleine Roboter in seiner Basis und wartet darauf, dass er loslegen kann. Um ihn herum geht alles ganz schnell: Greifarme und andere aus Lego gebaute Teile werden angeklickt, das richtige Programm ausgewählt. Es wirkt ein bisschen wie ein Boxenstopp in der Formel 1 – nur dass hier kein Rennwagen auf die Strecke muss und das vierköpfige Team aus Schülern besteht.

So sieht es aus, wenn die Robotik-AG des Ludwigshafener Geschwister-Scholl-Gymnasiums bei der „First Lego League“ antritt. Das ist ein internationaler Wettbewerb, bei dem Schüler Roboter bauen, programmieren und in mehreren Kategorien gegen Teams aus aller Welt antreten.

Emilio Lauria, Finn Ehrmann, Justus Kleinbub, Felix Preston, Eric Gebhardt (von links) mit dem Grabungsroboter. Foto: Matthias Rinck

Fast volle Punktzahl in Aachen

Der kleine Roboter vom Anfang tritt in einer davon an: In nur zweieinhalb Minuten muss er möglichst viele Aufgaben lösen. Lego-Konstruktionen aufstellen, Hebel umlegen, Gegenstände aufnehmen – wie genau der Roboter das schafft, ist den Teams überlassen. „Nur Teile absägen dürfen wir nicht“, sagt Justus Kleinbub, eines der neun derzeitigen Mitglieder der Schul-AG.

Der Roboter: Die leuchtende Zahl zeigt an, welche Aufgabe er zu lösen hat. Foto: Matthias Rinck

Das Spielfeld ist ein Tisch, der rundum begrenzt ist, damit kein Roboter abstürzt. Berühren dürfen die Teammitglieder ihn nur in der „Basis“, dem Bereich am Rand des Feldes, von dem aus der Roboter startet und an den er zurückkehren soll. Alles andere gibt Strafpunkte. Der Roboter selbst hat mehrere Programme eingespeichert, je nach Aufgabe. Und ein Gyro-Sensor – eine Art Kompass, wie Teamkollege Finn Ehrmann erklärt – hilft ihm, die Richtung zu korrigieren.

545 Punkte sind maximal möglich. Beim deutschsprachigen Finale in Aachen holte das Team 535 davon. „Das ist unter Wettbewerbsbedingungen wirklich schwer“, sagt Ehrmann. Vor Ort sei immer alles ein bisschen anders, manchmal müsse spontan nachprogrammiert werden.

Autonomer Grabungsroboter

Acht der Mitglieder besuchen Klassen zwischen acht und zehn, einer ist in der zwölften. „Es sind nur noch Jungen“, sagt Lehrer Günther Schön, der am Geschwister-Scholl-Gymnasium Mathematik, Biologie und Informatik unterrichtet – und die AG seit 14 Jahren leitet. Viele der ehemaligen Mitglieder unterstützen die Gruppe heute als Mentoren. Sie berichten davon, dass die AG ihnen bei der Suche nach einem Studienplatz geholfen habe. „Die meisten arbeiten heute im Maschinenbau oder in der Informatik“, sagt Schön, der für seine Arbeit vor zwei Jahren mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet wurde.

Auch die zu lösenden Aufgaben bestehen aus Legoteilen. Foto: Matthias Rinck

Neben den Robot-Games werden die Teams auch in Forschung, der Konstruktion ihrer Roboter und ihrer Teamleistung bewertet. Für die Forschungsaufgabe beschäftigten sich die Gruppen in diesem Jahr mit Archäologie. Die Mitglieder der AG besuchten eine Ausgrabung in Landau, sprachen dort mit Archäologen über ihre Arbeit – und entwickelten schließlich einen autonomen Grabungsroboter.

Das Gerät erinnert an einen 3D-Drucker: Eine Handykamera filmt von oben, eine KI soll erkennen, wann etwas Wertvolles auftaucht. Ein Bohrer, der auf Schienen hin und her fahren kann, lockert die Erde, ein Staubsauger entfernt sie. „Ich dachte, sie entwerfen vielleicht einen Plan“, sagt Schön und lacht. „Aber sie haben das Ding wirklich gebaut.“ Für eine Schüler-AG sei das sehr beeindruckend.

Die grünen Hüte sind voll mit Pins anderer Teams. Foto: Matthias Rinck

Teure Wettbewerbe

Täglich zwei bis drei Stunden verbringen die Schüler nach dem Unterricht in ihrer Werkstatt, mehr noch vor Wettbewerben. Und der nächste Wettbewerb ist ein großer: Im Mai tritt das Team in Griechenland gegen Mannschaften aus 50 Ländern an. Die Vorfreude ist groß – und der Aufwand ebenso. Finanziert wird das von den Teams selbst. Für die Teilnahme müssen sie Gebühren zahlen, Unterbringung, Anfahrt und Verpflegung kommen dazu – mehrere Hundert Euro pro Teammitglied. „Deswegen suchen wir Sponsoren“, sagt Schön. Und nach den drei Wettbewerbstagen will das Team noch zwei Tage in Griechenland dranhängen. „Das haben sie sich verdient“, findet er.