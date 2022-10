Die Stadtverwaltung beabsichtigt auf Basis des Bundes- und Landesnaturschutzgesetzes, den Landschaftsraum Roßlache als Landschaftsschutzgebiet auszuweisen. Die Stadt will damit eine Bebauung ausschließen. Damit würde – wie berichtet – eine fast 100 Jahre lange Debatte über das Areal enden, das schon Generationen von Planern beschäftigt hat. Das Gebiet ist 230 Hektar groß und umfasst Teile der Gemarkungen Edigheim und Oppau. Der sogenannte Verordnungsentwurf und die dazu gehörige Karte liegen in der Zeit vom 10. Oktober bis 11. November bei der Stadtverwaltung, Bereich Umwelt, Bismarckstraße 29, Zimmer 107, aus. Die Unterlagen können montags, dienstags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 15 Uhr eingesehen werden. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist Anregungen und Einwendungen schriftlich, zur Niederschrift oder auf elektronischem Wege bei der Unteren Naturschutzbehörde vorbringen, so die Verwaltung. Die E-Mail-Adresse lautet umwelt@ludwigshafen.de. Die Rechtsverordnung und die Karte finden sich auf der Homepage der Stadt unter dem Link www.ludwigshafen.de/nachhaltig/umwelt/naturschutz/rosslache.