Die FWG-Fraktion möchte beim Thema Roßlache in der Stadtratssitzung am kommenden Montag mit einem Antrag den nächsten Schritt gehen. Der Ortsbeirat Oppau hatte sich Anfang Februar mit dem Areal zwischen Oppau, Friesenheim und der Melm befasst. Ziel der Verwaltung ist es, dass die Roßlache zum Landschaftsschutzgebiet werden soll. Dies unterstützt die FWG. Sie möchte daher nun die „sofortige Unterschutzstellung“, damit die Roßlache nach über 20-jähriger Debatte „nun endlich als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen wird“. Stadtrat Helge Moritz bekräftigt seine Forderung aus der Oppauer Ortsbeiratssitzung: „Jetzt wird es endlich Zeit zu handeln.“ Bereits der Umweltbericht von 2014 unterstreiche die Funktion der Roßlache als wichtigen Frischluftkorridor. Moritz verweist zudem auf die hohe Bedeutung des Gebiets für die Artenvielfalt und als Naherholungsmöglichkeit für die Bevölkerung. Trotzdem sei bisher „kein Verfahren zur förmlichen Unterschutzstellung eingeleitet worden“. Dies will die FWG nun ändern. Sie könne dabei auf die Unterstützung von CDU und Grünen zählen. Aus beiden Parteien seien im Ortsbeirat Oggersheim entsprechende Signale gekommen. Im Ortsbeirat Oppau hatten alle Fraktionen außer der FWG noch Gesprächsbedarf. Daher soll hier im Mai eine Entscheidung fallen.