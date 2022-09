Wer aktuell in der Mobilitätszentrale der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ein Ticket kaufen oder beraten werden möchte, sollte viel Zeit mitbringen. Dort ist momentan einiges los. Die RNV erklärt, warum das so ist und welche Alternativen es zum langen Anstehen gibt.

Die fünf Schalter in der RNV-Mobilitätszentrale sind alle besetzt, dennoch schaffen es die Mitarbeiter kaum, bei den vielen Anfragen hinterherzukommen. Seit Tagen bilden sich lange Schlangen vor der Zentrale am Berliner Platz. „Das habe ich so noch nicht erlebt“, sagt eine ältere Frau. Sie wartet seit eineinhalb Stunden darauf, dass ihr Ticket mit der Nummer 394 aufgerufen wird. Eine andere Wartende stimmt ihr zu: „Das ist schon außergewöhnlich“, meint sie. Normalerweise sei nicht so viel los, auch nicht zum Monatsanfang. Hört man sich unter den Leuten in der Warteschlange um, wird jedoch schnell klar: Diesmal kommt mit dem auslaufenden Neun-Euro-Ticket und dem Schulstart einiges zusammen.

Anfragen wegen Maxx-Ticket

Besonders wenn die Schule wieder losgeht, gebe es zudem immer vermehrte Anfragen von Schülern, die ihr Maxx-Ticket verlängern wollen, erklärt ein RNV-Mitarbeiter. Das bestätigt auch die RNV-Pressestelle: „Wir haben in den letzten Tagen ein erhöhtes Aufkommen an Anfragen zu Ticket- und Tarifangeboten erhalten“, heißt es auf Anfrage. Daher komme es leider zu längeren Wartezeiten. Um dem hohen Besucherandrang gerecht zu werden, sei zusätzliches Personal bereitgestellt worden, „um alle Anfragen möglichst rasch zu bearbeiten“.

Öffnungszeiten verlängert

Außerdem seien die Öffnungszeiten nach den Sommermonaten wieder verlängert worden. Somit hat die Mobilitätszentrale nun von Montag bis Freitag wieder regulär von 9.30 bis 17.30 und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Zudem weist Sandra Grundler, RNV-Abteilungsleiterin Kommunikation, darauf hin, dass Fahrkarten wie das Maxx-Ticket auch im Netz unter rnv-online.de oder über die RNV-App gekauft werden können. Für Fragen gebe es zudem das Kontaktformular auf der Website.