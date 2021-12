Um die Gesundheit ihrer Fahrgäste sowie Mitarbeiter während der Corona-Pandemie besser zu schützen und zugleich Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, bittet die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ihre Fahrgäste, von einem Ticketkauf in den Bussen abzusehen und ihr Ticket bereits vor Fahrtantritt zu erwerben, sofern das möglich ist. Hierfür eigneten sich die digitalen Kanäle, wie die E-Tarif-App oder die VRN/RNV-Handy-Ticket-App, mit der ein Fahrscheinkauf kontakt- und bargeldlos möglich sei. Aber auch Tickets, die vorab an Automaten erworben werden können, etwa die Mehrfahrtenkarte und künftig das neue Fünf-Fahrten- oder Fünf-Tage-Ticket.

Fünf-Fahrten-Ticket statt Mehrfahrtenkarte

Ab 1. Januar ersetzt das Fünf-Fahrten-Ticket im Zuge der Tarifreform des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) die Mehrfahrtenkarte. Es besteht weiterhin aus fünf Einzeltickets, die im Block zu einem vergünstigten Preis gekauft werden können. Das Fünf-Tage-Ticket enthält dagegen fünf Tagestickets, die laut RNV nach dem Kauf sechs Monate gültig und an fünf frei wählbaren Tagen einsetzbar sind. Ein Ticket könne selbstverständlich auch weiterhin beim Einstieg in das Fahrzeug über die Busfahrer sowie in den RNV-Mobilitätszentralen in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen und anderen Verkaufsstellen erworben werden. Weitere Infos im Netz: www.rnv-online.de/tickets.