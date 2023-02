Wegen eines Streikaufrufs der Gewerkschaft Verdi werden am Freitag keine Busse und Straßenbahn der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) fahren. Beschäftigte und Auszubildende sind ab Betriebsbeginn um 3 Uhr zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, teilte eine Sprecherin mit.

Treffpunkt für Ludwigshafen und Mannheim sind von 3 bis 13 Uhr die Betriebshöfe der RNV. Deren Haustarifvertrag ist an die Entgeltentwicklungen des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes gekoppelt, Tarifbeschäftigte und Auszubildende partizipieren von beschlossenen Erhöhungen. In den Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen fordern Verdi und der Beamtenbund dbb 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.

Bei der zweiten Verhandlungsrunde hatte es vergangene Woche keine Einigung gegeben. Ein Angebot der Arbeitgeber hatten die Gewerkschaften als unzureichend zurückgewiesen. Es umfasst unter anderem eine Entgelterhöhung von insgesamt fünf Prozent in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von insgesamt 2500 Euro. In der Folge kommt es am Freitag bundesweit zu weiteren Warnstreiks.

„Mehr im Geldbeutel verdient“

„Letztendlich tragen die Kolleginnen und Kollegen der RNV einen wesentlichen Teil dazu bei, damit wir im Rhein-Neckar-Raum von A nach B kommen. Tagtäglich sind sie es, die eine enorme Verantwortung übernehmen. Auch sie haben ein respektvolles ,Mehr’ in ihren Geldbeuteln verdient, um alle Preissteigerungen zahlen zu können“, rechtfertigte Nadja Kürten, bei Verdi Rhein-Neckar für die Fachgruppe Busse und Bahnen zuständig, die Arbeitsniederlegung im Vorfeld.

Sowohl der Straßen- und Stadtbahnverkehr als auch der Busverkehr werde komplett stillstehen, kündigte die RNV in der Konsequenz an. Auch die Mobilitätszentralen in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg blieben streikbedingt am Freitag geschlossen. Fahrgäste müssten sich auf einen Tag ohne ÖPNV-Dienstleistung einstellen. Dies gelte auch für die Transporte von und zu den Schulen, die die RNV im städtischen Auftrag erbringe. Am Samstag werde der Bus- und Bahnverkehr ab 3 Uhr voraussichtlich wieder regulär anlaufen, erwartet das Verkehrsunternehmen. Im Frühverkehr könne es auf einzelnen Nachtlinien aber noch zu Einschränkungen kommen, warnt die RNV vor.

In der Kürze könnten die Fahrtausfälle weder in den digitalen Fahrplanauskünften noch in den Aushängen an den Haltestellen dargestellt werden, bat sie um Verständnis. Grundsätzlich werde das Unternehmen am Streiktag nur sehr eingeschränkt erreichbar sein.